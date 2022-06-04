Дим було видно з міста: на Київщині під Фастовом спалахнула масштабна пожежа (фото)

Спочатку в полі загорівся комбайн. Вогонь перекинувся на міскантус (рослина сімейства злакових), який там ріс.
Мешканці Фастова 4 червня під вечір побачили чорний дим.
Пожежа сталася на полі у селі Велика Офірна, яке розташоване поблизу Фастова. Там загорівся комбайн. Вогонь перекинувся на міскантус (рослина сімейства злакових), який ріс на полі.
Про це повідомив Іван Шульга, провідний інспектор відділу організації профілактичної роботи Фастівського РУ ГУ ДСНС України у Київській області, передає ФастівNews.City.
Дим було видно з різних куточків Фастова
Фастівським рятувальникам про загорання комбайна повідомили о 16:21. До місця виклику виїхали черговий караул 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Фастів та МПО села Дорогинка.
Полум'я охопило площу близько 0,2 гектара. Комбайн повністю згорів.
Місце загорання обкопали трактором, щоб не допустити поширення пожежі.
Вогонь повністю загасили о 19:10.
Працювали сім вогнеборців і дві одиниці техніки.
Нагадаємо, 4 червня в УПЦ МП повідомили про російську атаку на Всіхсвятський скит Свято-Успенської Святогірської Лаври, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.
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