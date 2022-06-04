Київський фунікулер зачиняється, не відкрившись

Фунікулер зачиняється на плановий ремонт. Варто зазначити, що він не працював від початку російської окупації.

Київський фунікулер після завершення робіт із консервації вестибюля закривається на плановий ремонт.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Нині підйомник має пройти плановий щорічний ремонт, аби за першої нагоди відкритися для відвідувачів", – наголошується у повідомленні.

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У КМДА зазначають, що столичний фунікулер має статус пам'ятки архітектури, історії, науки та техніки. Особливо цінним є оздоблення вестибюлів: вітражі у виконанні українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути.

Питання консервації пам'ятки вдалося вирішити завдяки волонтерам. Вітражі верхньої станції закрили 12 дерев'яними щитами, укріпили вогнестійким брезентом та оцинкованими залізними листами. Аналогічні роботи провели і на нижній станції.

Варто зазначити, що фунікулер не працював від початку російської окупації.

Нагадаємо, у Києві запрацювала дитяча залізниця.

Кияни роблять усе, аби вберегти вітражі столичного фунікулера

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