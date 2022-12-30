Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень світла - ДТЕК

Ситуацію з електропостачанням у Києві вдалося стабілізувати.

Київ у п'ятницю, 30 грудня, повертається до графіків стабілізаційних відключень світла.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Спільними зусиллями енергетикам вдалося провести технічні роботи, що дозволили стабілізувати ситуацію в Києві", - зазначили в компанії.

Також читайте У Києві чоловік впав у шахту ліфта глибиною 8 метрів (фото)

Графіки відключення світла у Києві розміщені на сайті ДТЕК Київські електромережі. Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Варто зазначити, що в Київській області тривають екстрені відключення світла.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив подробиці нічної російської атаки. Ворог безуспішно намагався атакувати критичну інфраструктуру столиці. Два "шахеди" збили на підльоті до столиці, ще п'ять - над Києвом.

Зеленський за 29 грудня: із кожним ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе в глухий кут

Читайте також: