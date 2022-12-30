Киев возвращается к графикам стабилизационных отключений света — ДТЭК

Ситуацию с электроснабжением в Киеве удалось стабилизировать.
Киев в пятницу, 30 декабря, возвращается к графикам стабилизационных отключений света.
Об этом сообщили в ДТЭК.
"Совместными усилиями энергетикам удалось провести технические работы, позволившие стабилизировать ситуацию в Киеве", — отметили в компании.
Графики отключения света в Киеве размещены на сайте ДТЭК Киевские электросети. Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Стоит отметить, что в Киевской области продолжаются экстренные отключения света.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о подробностях ночной российской атаки. Враг безуспешно пытался атаковать критическую инфраструктуру столицы. Два "шахеда" сбили на подлете в столицу, еще пять — над Киевом.
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