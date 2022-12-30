Киев возвращается к графикам стабилизационных отключений света — ДТЭК

Ситуацию с электроснабжением в Киеве удалось стабилизировать.

Киев в пятницу, 30 декабря, возвращается к графикам стабилизационных отключений света.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Совместными усилиями энергетикам удалось провести технические работы, позволившие стабилизировать ситуацию в Киеве", — отметили в компании.

Также читайте В Киеве мужчина упал в шахту лифта глубиной 8 метров (фото)

Графики отключения света в Киеве размещены на сайте ДТЭК Киевские электросети. Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Стоит отметить, что в Киевской области продолжаются экстренные отключения света.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о подробностях ночной российской атаки. Враг безуспешно пытался атаковать критическую инфраструктуру столицы. Два "шахеда" сбили на подлете в столицу, еще пять — над Киевом.

Зеленский за 29 декабря: с каждым ракетным ударом Россия лишь глубже загоняет себя в тупик

Читайте также: