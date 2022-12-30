У Києві чоловік впав у шахту ліфта глибиною 8 метрів (фото)

Чоловіка врятували, він у задовільному стані.

У Києві чоловік не помітив небезпеку та впав у ліфтову шахту на глибину близько восьми метрів. Інцидент стався на бульварі Миколи Міхновського (Дружби народів) у Печерському районі столиці.

Про це повідомили в КАРС "Київська служба порятунку".

За допомогою спеціального обладнання рятувальники служби звільнили потерпілого. Чоловік був у задовільному стані, госпіталізації не потребував.

Фото: КАРС Київська служба порятунку

Фото: КАРС Київська служба порятунку

Фото: КАРС Київська служба порятунку

Нагадаємо, через аварійні відключення електроенергії у Києві мешканці дедалі частіше стають заручниками ліфтів. Підйомники зупиняються на час відключення, а це три-чотири години.

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