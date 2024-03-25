Експерт назвав тип ракет, якими Росія вдарила по Києву

Окупаційна армія Росії 25 березня атакувала Київ двома гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон".

Про це пише військовий експерт Олександр Коваленко.

"Це 3М22 "Циркон". Тепер можна точно говорити про те, що РОВ (російські окупаційні війська - ред.) мають можливість запускати дані ракети з сухопутних носіїв, про що раніше детально не повідомлялося", - пише Коваленко.

Експерт зауважує, що є питання до наших партнерів, адже ворог розвивається, еволюціонує.

"Україна на третій рік війни не має можливості захистити свої міста від усієї номенклатури російських ракет, хоча у вас (партнерів - ред.) є весь необхідний інструментарій ешелону. Мені просто цікаво, нашим партнерам хочеться більше, щоб Україна перемогла Росію і запанував мир або щоб Україна програла і завтра 3М22 "Циркон" прилітав по Варшаві, Будапешту, Мілану, Сантропе?... Виживання прямо тут і зараз чи Друга світова до західного узбережжя та черговий "День-Д", - резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Києву 25 березня зросла до 10. Рятувальники продовжують розбирати завали.

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