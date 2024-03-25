Кількість постраждалих у Києві зросла до 10: Кличко показав свіже відео з місця атаки

Зараз у лікарні залишається одна постраждала.

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Києву 25 березня зросла до 10. Рятувальники продовжують розбирати завали в Печерському районі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Кличко повідомив про вже 10 постраждалих у Печерському районі після ворожої атаки. Двоє з них були госпіталізовані.

"Наразі в лікарні залишається одна постраждала, другу – 16-річну дівчину, вже виписали. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці", – йдеться в заяві міського голови.

Він додав, що рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі, а також опублікував свіже відео з місця падіння уламків.

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Кличко показав свіже відео з місця ракетної атаки в Києві

Нагадаємо, вранці 25 березня РФ атакувала Київ ракетами. Уламки збитих ракет впали у чотирьох районах міста, завдавши руйнувань. Так, було пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну, а також три приватних будинки. Є постраждалі, минулося без загиблих.

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