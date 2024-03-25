Ракетний удар по Києву – зросла кількість постраждалих

У Києві до семи зросла кількість людей, які постраждали внаслідок ракетного удару по місту окупаційною армією Росії 25 березня.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

"Семеро постраждалих у Печерському районі. Двоє з них госпіталізовані. Іншим медики надали допомогу на місці", - розповів він.

За його словами, рятувальники продовжують розбирати завали.

"Поруч зі зруйнованим приміщенням державного учбового закладу розташований гуртожиток, де було чимало людей. На щастя, там руйнувань немає і ніхто не постраждав", - додав Кличко.

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Нагадаємо, ДСНС показали наслідки ракетної атаки на Київ (фото).

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