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Ракетний удар по Києву – зросла кількість постраждалих

Ракетний удар по Києву – зросла кількість постраждалих

Наслідки ракетної атаки по Києву 25 березня / Фото: Нацполіція

Росіяни вгатили по столиці ракетами.

У Києві до семи зросла кількість людей, які постраждали внаслідок ракетного удару по місту окупаційною армією Росії 25 березня.  

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

"Семеро постраждалих у Печерському районі. Двоє з них госпіталізовані. Іншим медики надали допомогу на місці", - розповів він.

За його словами, рятувальники продовжують розбирати завали. 

"Поруч зі зруйнованим приміщенням державного учбового закладу розташований гуртожиток, де було чимало людей. На щастя, там руйнувань немає і ніхто не постраждав", - додав Кличко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Над Києвом збили балістичні ракети! Є потерпілі, серед них 16-річна дівчинка! 

Нагадаємо, ДСНС показали наслідки ракетної атаки на Київ (фото).

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