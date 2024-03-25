В ЗСУ назвали ракети, якими ворог атакував Київ: таких у РФ – багато

За словами Наталії Гуменюк, очевидно, що Росія намагається весь свій ракетний потенціал застосувати в різний спосіб.

Під час атаки на Київ 25 березня росіяни, за попередньою інформацією, застосували протикорабельні ракети "Циркон". Цих ракет у ворога є достатньо багато.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє "24 канал".

Гуменюк прокоментувала атаки по Україні

Гуменюк повідомила, що в Росії завершилися так звані вибори президента, і тепер ворог продовжує тероризувати Україну.

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"Ми попереджали, що після виборів у Росії у них буде певне загострення, зокрема з акцентом на різні регіони України, а також із застосовуванням різних видів ракетного озброєння", – нагадала речниця.

РФ вдарила по Києву ракетами "Циркон"

Російські окупанти вдень 25 березня здійснили ракетну атаку по Києву: в столиці була оголошена повітряна тривога і одночасно з нею прогриміли потужні вибухи. Гуменюк повідомила, що за попередніми даними, на Київ могла летіти гіперзвукова протикорабельна крилата ракета "Циркон".

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"Протикорабельних ракет у росіян досить багато, а використовувати їх окупантам немає куди. Якщо вони почнуть бити по цивільних суднах, посилаючись на призначення цих ракет, світова спільнота відреагує надзвичайно бурхливо. Станом на сьогодні це не основне завдання ворога", – розповіла речниця Сил оборони півдня.

Тому, додала вона, очевидно, що Росія намагається весь свій ракетний потенціал застосувати в різний спосіб.

Гуменюк також вказала на те, що з огляду на зміну ворогом тактики дій і на специфічність протикорабельних ракет (мають надзвичайно високу швидкість), росіяни, ймовірно, розраховують, що українські системи ППО не зможуть збити ці цілі.

Ракета "Циркон" – характеристики

Гіперзвукова крилата ракета "Циркон" – це протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном, яка здатна маневрувати. Призначення ракети – ураження кораблів (фрегатів, авіаносців) та наземних об’єктів. Росіяни стверджують, що "Циркон" – гіперзвукова ракета з дальністю польоту понад 1000 км та зі швидкістю у 3 км/с. В РФ також переконують, що швидкість, висоту і дальність цієї ракети нездатні зафіксувати жодні системи ПРО.

Нагадаємо, 25 березня війська РФ атакували Київ двома балістичними ракетами. Ворожі цілі були збиті, уламки впали у чотирьох районах столиці. Є руйнування, зокрема будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну. Наразі відомо про сімох поранених.

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