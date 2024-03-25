Ракетна атака на Київ: в МВА оновили дані про наслідки (фото)

На цей момент відомо про дев’ятьох постраждалих. На щастя,, минулося без жертв.

Внаслідок ракетної атаки по Києву 25 березня було пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю, два приватних будинки і територію приватної забудови. Кількість постраждалих зросла до дев’яти.

Про це повідомили в Київській МВА з посиланням на голову адміністрації Сергія Попка.

Внаслідок атаки в Печерському районі столиці було пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю. Руйнування зафіксовані на площі приблизно 100 м. кв. Минулося без пожежі.

"Постраждало 9 осіб (з них 2 госпіталізовані (одна дитина) та у 5-х – гостра реакція на стрес). Рятувальні роботи тривають", – зазначили в МВА.

У Солом’янському районі пошкоджені два приватних будинки. Інформація щодо постраждалих не надходила.

У Голосіївському районі уламки ракети впали у лісосмузі. Інформація про постраждалих не надходила.

У Дарницькому районі уламки ракети впали на територію приватної забудови. Так, у приватному будинку були пошкоджені вікна, загорілося нежитлове приміщення. Про постраждалих не повідомлялося.

"На цю хвилину – без загиблих. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", – резюмували у військовій адміністрації.

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Руйнування в Києві внаслідок ракетної атаки 25 березня / Фото: Київська міська військова адміністрація

Руйнування в Києві внаслідок ракетної атаки 25 березня / Фото: Київська міська військова адміністрація

Руйнування в Києві внаслідок ракетної атаки 25 березня / Фото: Київська міська військова адміністрація

Руйнування в Києві внаслідок ракетної атаки 25 березня / Фото: Київська міська військова адміністрація

Руйнування в Києві внаслідок ракетної атаки 25 березня / Фото: Київська міська військова адміністрація

Нагадаємо, російські загарбники 25 березня атакували Київ двома ракетами. ППО збила ворожі цілі, але уламки ракет впали у чотирьох районах міста і завдали руйнувань. Є постраждалі.

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