Эксперт назвал тип ракет, которыми Россия ударила по Киеву

Россияне атаковали Киев гиперзвуковыми крылатыми ракетами.
Оккупационная армия России 25 марта атаковала Киев двумя гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон".
Об этом пишет военный эксперт Александр Коваленко.
"Это 3М22 "Циркон". Теперь можно точно говорить о том, что РОВ (русские оккупационные войска – ред.) имеют возможность запускать данные ракеты с сухопутных носителей, о чем ранее подробно не сообщалось", — пишет Коваленко.
Эксперт отмечает, что есть вопросы к нашим партнерам, ведь враг развивается, эволюционирует.
"Украина на третий год войны не имеет возможности защитить свои города от всей номенклатуры российских ракет, хотя у вас (партнеров – ред.) есть весь необходимый инструментарий эшелона. Мне просто интересно, нашим партнерам хочется больше, чтобы Украина победила россию и воцарился мир, или, чтобы Украина проиграла и завтра 3М22 "Циркон" прилетал по Варшаве, Будапешту, Милану, Сантропе?... Выживание прямо здесь и сейчас или вторая мировая до западного побережья и очередной "День-Д", — резюмировал Александр Коваленко.
Напомним, количество пострадавших в результате ракетной атаки по Киеву 25 марта возросло до 10. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Читайте по ссылке все о ракетном ударе РФ по столице.
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