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Екснамісника Києво-Печерської лаври Павла вперше допитали як підозрюваного

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Екснамісника Києво-Печерської лаври Павла вперше допитали як підозрюваного

Фото: Києво-Печерська Лавра

Захист вважає підозру, оголошену митрополиту Павлу, не обгурунтованою.

Колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла вперше допитали як підозрюваного. Адвокат заявив, що митрополит надав усі свідчення, які цікавили правоохоронців.  

Про це повідомили у пресслужбі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

"4 квітня відбувся перший допит митрополита Павла як підозрюваного. Його адвокат священник Микита Чекмен розповів, що владика надав свідчення, що цікавили слідство", - йдеться у повідомленні.

За словами адвоката, сторона захисту подала клопотання щодо ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. В УПЦ МП стверджують, що при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу Павла не були надані електронні докази звинувачення. 

Захист вважає підозру, оголошену митрополиту Павлу, необґрунтованою.

Нагадаємо, 1 квітня Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу Лебедю у вигляді двох місяців домашнього арешту. Також суддя заборонив митрополиту Павлу спілкуватись зі своїми вірянами.

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Дата публікації
Перегляди
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