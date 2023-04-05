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Экс-наместника Киево-Печерской лавры Павла впервые допросили как подозреваемого

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Экс-наместника Киево-Печерской лавры Павла впервые допросили как подозреваемого

Фото: Киево-Печерская Лавра

Защита считает подозрение, объявленное митрополиту Павлу, не обоснованным.

Бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел впервые был допрошен в качестве подозреваемого. Адвокат заявил, что митрополит предоставил все показания, которые интересовали правоохранителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

"4 апреля состоялся первый допрос митрополита Павла как подозреваемого. Его адвокат священник Никита Чекмен рассказал, что владыка дал показания, интересовавшие следствие", - говорится в сообщении.

По словам адвоката, сторона защиты подала ходатайство по ознакомлению с материалами уголовного производства. В УПЦ МП утверждают, что при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения Павла не были предоставлены электронные доказательства обвинения.

Защита считает подозрение, объявленное митрополиту Павлу, необоснованным.

Напомним, 1 апреля Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения бывшему наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу Лебедю в виде двух месяцев домашнего ареста. Судья также запретил митрополиту Павлу общаться со своими верующими.

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Дата публикации
Просмотры
782
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