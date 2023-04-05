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Як діятиме комендантська година в Києві на Великдень

Як діятиме комендантська година в Києві на Великдень

Фото: pixabay.com

Після завершення комендантської години люди зможуть піти до церкви і освятити великодній кошик.

У Києві комендантська година у ніч на Великдень, 16 квітня, триватиме як завжди —  від 00:00 до 05:00.

Про це 5 квітня повідомила Київська міська військова адміністрація.

В КМВА пояснюють, що комендантську годину не скасують задля безпеки киян та гостів столиці. В Великодню ніч, як і в інші дні, під час дії комендантської години буде заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.

"Закликаємо киян і гостей столиці правильно розрахувати час та повернутися додому до того, як почне діяти комендантська година", — звернулися КМВА до вірян.

Раніше синоптики повідомили, що наступний тиждень в Україні буде прохолодним, а тому саме такою буде і Вербна неділя, 9 квітня. 

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