Триває ліквідація пожежі: ДСНС показала наслідки обстрілу Київщини (фото)

Рятувальники працюють на місці атаки.

Армія РФ вночі 7 червня вдарила по Київській області. Триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок ворожих обстрілів.

Про це пише ДСНС України.

Наслідки обстрілу Київщини

"На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, залучено робот для гасіння пожежі, пожежний потяг", – йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Київщини

Нагадаємо, протягом ночі 7 червня армія РФ атакувала Київську область безпілотниками та ракетами. Тривога тривала чотири години. В регіоні працювали сили ППО.

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