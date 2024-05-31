На Київщині працювала ППО: названа причина

У ніч проти 31 травня 2024 року ворожий безпілотник долетів до Київської області.

Відповідно у Києві та на Київщині була оголошена повітряна тривога.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО" - повідомляє влада.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Подбайте про власну безпеку. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше згідно з повідомленнями моніторингових каналів ворожий дрон змінив курс на Житомирщину.

Пізніше безпілотник було знищено.

Нагадаємо, що минулої ночі російські війська здійснили комбінований удар на Україну - застосували і ракети, і "Шахеди". Ворог спрямував атаку на Хмельницьку область. Протягом ночі там лунали потужні вибухи, які були спричинені і ракетною атакою, і прильотом ворожих дронів.

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