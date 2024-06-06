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У "Київпастрансі" скаржаться на кадровий голод: кого не вистачає

У "Київпастрансі" скаржаться на кадровий голод: кого не вистачає

Комунальне підприємство "Київпастранс" / Фото: УНІАН

У "Київпастрансі" дефіцит працівників наближається до позначки 30%.

У комунальному підприємстві "Київпастранс" виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Відсоток нестачі кадрів сягає вже 27%.

Про це повідомляє КП "Київпастранс".

Зокрема, підприємство потребує слюсарів з ремонту рухомого складу та колісних транспортних засобів. Окрема потреба є у водіях автотранспортних засобів категорії "D" та "DE" (перевезення пасажирів громадського транспорту), досвід роботи яких відповідно до цих категорій становить від двох років. 

Наразі в підприємстві є понад 1500 вакансій за різними напрямами, зокрема:

  • контролер пасажирського транспорту;
  • електрогазозварник;
  • механік автомобільної колони;
  • майстер із щоденного технічного обслуговування;
  • токар;
  • акумуляторник;
  • монтер колії;
  • механізатор;
  • машиніст автовишки та автогідропідіймача;
  • електромонтер контактної мережі (4, 5, 6 розряд);
  • електромонтер з випробувань та вимірювань (5 розряд).

Детальніша інформація щодо працевлаштування – за телефоном: 044-254-65-30.

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