Києву збільшили ліміти електроенергії: гендиректор Yasno пояснив, як розподілятимуть

Для мешканців Києва – населення і бізнес – залишиться десь 50% від звичного споживання, зазначив Сергій Коваленко.

Для Києва у четвер, 6 червня, "Укренерго" виділило більше обсягів, тому сьогодні трошечки легше. На завтра тенденція збережеться.

Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

"Прогнозоване споживання Києва на завтра – 1050-1100 МВт. Критична інфраструктура в ньому зараз займає близько 25%. Ще потрібно відняти обмеження. Тобто для нас із вами (населення і бізнес) залишиться десь 50% від звичного споживання", – написав він.

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Коваленко зазначив, що від 24 червня починає працювати постанова про справедливий розподіл лімітів.

"Сподіваюся, стане якщо не легше, то хоча би більш зрозуміло, за яким принципом розраховують обмеження. Також розраховую на рішення про розподіл між регіонами. Хочеться додати якийсь оптимістичний заклик. Проте поки можу сказати лиш одне: тримаймося", – підсумував він.

Нагадаємо, ексміністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель попередив про загрози взимку. За його словами, якщо взимку від електропостачання в Україні будуть відключені централізовані системи, то окрім електроенергії в будинках не буде тепло- і водопостачання. Це означає евакуацію, тож кожен українець повинен мати план "Б".