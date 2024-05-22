Ситуація критична: частина Київщини залишиться без вуличного освітлення

Частина Київської області залишиться без вуличного освітлення. Зокрема, у місті Бровари, що під Києвом.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

"У звʼязку критичною ситуацією в енергосистемі держави та необхідністю максимальної економії електроенергії ухвалено рішення про тимчасове відключення вуличного освітлення в Броварах, Княжичах та Требухові", - повідомив міський голова.

З його слів, відключати освітлення на вулицях розпочнуть вже сьогодні, 22 травня. Триватиме це до стабілізації ситуації.

Як повідомлялося, зранку на Оболоні в Києві сталися відключення світла через аварію. Без електрики залишилась частина будинків на проспекті Оболонському, Героїв Дніпра, вулицях Тимошенка та Зої Гайдай.

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