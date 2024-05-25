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Біля Києва з’явився велетенський стовп диму: що сталося (відео)

Біля Києва з’явився велетенський стовп диму: що сталося (відео)

Над лісовим масивом біля Києва здіймається стовп диму / Фото: скриншот з відео

Очевидці стверджують, що горить ліс.

У суботу, 25 травня, у Вишгородському районі Київської області виникла пожежа в лісовому масиві. 

Відео НП публікують очевидці у соцмережах. 

"У бік Вишгорода щось сильно палає", – пишуть в столичних пабліках.

Велетенський стовп диму, який здіймається над лісовим масивом, видно в кількох районах столиці. 

Про причини загорання та його наслідки офіційної інформації наразі немає. 

Очевидці стверджують, що горить ліс.

Біля Києва сталася масштабна пожежа в лісовому масиві

Біля Києва сталася масштабна пожежа в лісовому масиві

Нагадаємо, раніше у Києві поруч з Дарницьким автомобільно-залізничним мостом спалахнула масштабна пожежа. 

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