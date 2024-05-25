Біля Києва з’явився велетенський стовп диму: що сталося (відео)

Очевидці стверджують, що горить ліс.
У суботу, 25 травня, у Вишгородському районі Київської області виникла пожежа в лісовому масиві.
Відео НП публікують очевидці у соцмережах.
"У бік Вишгорода щось сильно палає", – пишуть в столичних пабліках.
Велетенський стовп диму, який здіймається над лісовим масивом, видно в кількох районах столиці.
Про причини загорання та його наслідки офіційної інформації наразі немає.
Очевидці стверджують, що горить ліс.
Нагадаємо, раніше у Києві поруч з Дарницьким автомобільно-залізничним мостом спалахнула масштабна пожежа.
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