Біля Києва з’явився велетенський стовп диму: що сталося (відео)

У суботу, 25 травня, у Вишгородському районі Київської області виникла пожежа в лісовому масиві.

Відео НП публікують очевидці у соцмережах.

"У бік Вишгорода щось сильно палає", – пишуть в столичних пабліках.

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Велетенський стовп диму, який здіймається над лісовим масивом, видно в кількох районах столиці.

Про причини загорання та його наслідки офіційної інформації наразі немає.

Очевидці стверджують, що горить ліс.

Біля Києва сталася масштабна пожежа в лісовому масиві

Нагадаємо, раніше у Києві поруч з Дарницьким автомобільно-залізничним мостом спалахнула масштабна пожежа.

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