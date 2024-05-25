Возле Киева появился гигантский столб дыма: что произошло (видео)

В субботу, 25 мая, в Вышгородском районе Киевской области возник пожар в лесном массиве.

Видео ЧП публикуют очевидцы в соцсетях.

"В сторону Вышгорода что-то сильно пылает", – пишут в столичных пабликах.

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Гигантский столб дыма, возвышающийся над лесным массивом, виден в нескольких районах столицы.

О причинах возгорания и его последствиях официальной информации пока нет.

Очевидцы утверждают, что горит лес.

Возле Киева произошел масштабный пожар в лесном массиве

Напомним, ранее в Киеве рядом с Дарницким автомобильно-железнодорожным мостом вспыхнул масштабный пожар.

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