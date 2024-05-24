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У Києві та кількох областях оголошено повітряну тривогу: що відомо

У Києві та кількох областях оголошено повітряну тривогу: що відомо

Повітряна тривога 24 травня. / Фото: Associated Press

В регіонах - ракетна небезпека.

У п'ятницю, 24 травня, у Києві було оголошено повітряну тривогу. "Почервоніли" також Київська та Чернігівська області. 

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Київська та Чернігівська області - ракетна небезпека", - попередили військові. 

Тим часом моніторингові чати інформують про загроза застосування балістичного озброєння. Зауважимо, що в Києві сирени залунали о 08:57, на Чернігівщині - о 08:58, а в Київській області - о 08:59.

Актуальна карта повітряних тривог станом на 09:00 п'ятниці, 23 травня. / ©
Актуальна карта повітряних тривог станом на 09:00 п'ятниці, 23 травня.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов повідомив, коли Росія може завдати масованого ракетного удару. Наразі ворог накопичує ракети.

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