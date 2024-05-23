Біля одного з мостів Києва спалахнула пожежа: що відомо (відео)

Горить біля одного зі з’їздів з мосту на лівому березі.

У Києві спалахнула масштабна пожежа.

Чорний стовп диму піднімається на лівому березі столиці, поруч з Дарницьким автомобільно-залізничним мостом.

Також читайте На Київщині у пожежі загинула родина з дитиною – що відомо

Спалахнуло біля нещодавно збудованого автомобільного з’їзду з Дарницького мосту на Дніпровську набережну.

Як повідомили ТСН.ua в ДСНС Києва, біля мосту на відкритій місцевості загорілося сміття.

"За повідомленням громадян, горять автомобільні шини, дерева та сміття на відкритій території", - повідомили в ДСНС Києва.

Там додають, що рятувальники вже виїхали на ліквідацію пожежі.

Біля Дарницького мосту у Києві спалахнула масштабна пожежа: що відомо

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті благодатний вогонь спричинив пожежу.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.