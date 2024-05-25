У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

Швидкісна ціль з півночі через Чернігівщину у напрямку Києва.

У суботу, 25 травня, у Києві та областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Швидкісна ціль з півночі через Чернігівщину у напрямку Києва... Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" – йдеться у повідомленні.

Мапа тривог станом на 14:00 25 травня / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов попередив: не можна виключати, що російська армія завдасть удару по столиці у День Києва – в неділю, 26 травня.

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