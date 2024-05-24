У Києві наркоторгівці прикидалися військовими і розвозили кокаїн в комендантську годину

"Бізнесмени" одягали камуфляжну форму, видаючи себе за військових, та вночі у комендантську годину розвозили клієнтам кокаїн.
У Києві наркоторгівці одягали камуфляжну форму, видаючи себе за військових, і розвозили кокаїн в комендантську годину.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Встановлено, що зловмисники від лютого до травня 2024 року приймали "замовлення" від клієнтів на кокаїн. Вдень покупці самостійно приїжджали за замовленням, а вночі, під час комендантської години, наркоторговці самі доставляли товар.
Для безперешкодного пересування містом вночі зловмисники вдягали військову форму. Під час перевірки документів на блокпостах вони представлялись військовими-резервістами однієї з військових частин, показуючи фальшиву довідку. Їздили підозрювані на старих автомобілях, а на лобовому склі додатково закріплювали чорний спецномер.
За один грам кокаїну торговці в середньому отримували 300 доларів США. Також вони продавали клієнтам канабіс.
Під час обшуків було вилучено наркотики, гроші, отримані внаслідок продажу наркотиків, чорнові записи та документи.
Наразі 4 наркоторговцям повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання усім підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що у Львові нагороджений подякою від мера школяр отримав вирок за наркоторгівлю.
Читайте також:
- У Києві діти отруїлися шоколадом із наркотичними речовинами: що відомо
- У Києві пасажир після поїздки відібрав у таксиста усі гроші: як покарали нападника
- Дитина лежала на землі: у Києві поліція забрала немовля у наркозалежної матері, яка знепритомніла "під кайфом" (відео)