У Києві наркоторгівці прикидалися військовими і розвозили кокаїн в комендантську годину

"Бізнесмени" одягали камуфляжну форму, видаючи себе за військових, та вночі у комендантську годину розвозили клієнтам кокаїн.

У Києві наркоторгівці одягали камуфляжну форму, видаючи себе за військових, і розвозили кокаїн в комендантську годину.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що зловмисники від лютого до травня 2024 року приймали "замовлення" від клієнтів на кокаїн. Вдень покупці самостійно приїжджали за замовленням, а вночі, під час комендантської години, наркоторговці самі доставляли товар.

Для безперешкодного пересування містом вночі зловмисники вдягали військову форму. Під час перевірки документів на блокпостах вони представлялись військовими-резервістами однієї з військових частин, показуючи фальшиву довідку. Їздили підозрювані на старих автомобілях, а на лобовому склі додатково закріплювали чорний спецномер.

За один грам кокаїну торговці в середньому отримували 300 доларів США. Також вони продавали клієнтам канабіс.

Під час обшуків було вилучено наркотики, гроші, отримані внаслідок продажу наркотиків, чорнові записи та документи.

Наразі 4 наркоторговцям повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання усім підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.