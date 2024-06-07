Продолжается ликвидация пожара: ГСЧС показала последствия обстрела Киевщины (фото)

Армия РФ ночью 7 июня ударила по Киевской области. Продолжается ликвидация пожара, возникшего в результате вражеских обстрелов.

Об этом пишет ГСЧС Украины.

Последствия обстрела Киевщины

"На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, привлечен робот для тушения пожара, пожарный поезд", – говорится в сообщении.

Последствия обстрела Киевщины

Напомним, в течение ночи 7 июня армия РФ атаковала Киевскую область беспилотниками и ракетами. Тревога продолжалась четыре часа. В регионе работали силы ПВО.

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