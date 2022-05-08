До Києва приїхала голова Бундестагу Німеччини

Вона також вшанує пам'ять всіх жертв Другої світової війни.
У неділю, 8 травня, до Києва прибула голова німецького Бундестагу Бербель Бас.
Про це у Twitter повідомив керівник секретаріату Бундестагу Енріко Брісс.
"Президент Бундестагу Бербель Бас розпочинає свій візит до Києва. Сьогодні, 8 травня, вона вшанує пам'ять всіх жертв Другої світової війни і нацистської тиранії і проведе політичні переговори", – йдеться у дописі.
#Bundestag President @baerbelbas begins her visit to #Kiev. Today, #8May, she will commemorate all victims of the #WW2 and the National Socialist tyranny and hold political talks. #StandWithUkraine pic.twitter.com/Ise0m8wtnt— Enrico Brissa (@enricobrissa) May 8, 2022
Нагадаємо, у День пам'яті та примирення Зеленський записав з Бородянки відеозвернення до українців.
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