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До Києва приїхала голова Бундестагу Німеччини

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До Києва приїхала голова Бундестагу Німеччини

Вона також вшанує пам'ять всіх жертв Другої світової війни.

У неділю, 8 травня, до Києва прибула голова німецького Бундестагу Бербель Бас.  

Про це у Twitter повідомив керівник секретаріату Бундестагу Енріко Брісс.

"Президент Бундестагу Бербель Бас розпочинає свій візит до Києва. Сьогодні, 8 травня, вона вшанує пам'ять всіх жертв Другої світової війни і нацистської тиранії і проведе політичні переговори", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, у День пам'яті та примирення Зеленський записав з Бородянки відеозвернення до українців.

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