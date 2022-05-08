До Києва приїхала голова Бундестагу Німеччини

Вона також вшанує пам'ять всіх жертв Другої світової війни.

У неділю, 8 травня, до Києва прибула голова німецького Бундестагу Бербель Бас.

Про це у Twitter повідомив керівник секретаріату Бундестагу Енріко Брісс.

"Президент Бундестагу Бербель Бас розпочинає свій візит до Києва. Сьогодні, 8 травня, вона вшанує пам'ять всіх жертв Другої світової війни і нацистської тиранії і проведе політичні переговори", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, у День пам'яті та примирення Зеленський записав з Бородянки відеозвернення до українців.

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