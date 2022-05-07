Надзвичайники показали, як знищують боєприпаси та міни окупантів на Київщині (відео)

Надзвичайники показали, як знищують боєприпаси та міни окупантів на Київщині (відео)

Після звільнення Київської області від російських загарбників, працівники ДСНС продовжують знешкоджувати міни та боєприпаси, залишених військовими РФ.

Усі виявлені вибухонебезпечні предмети вивозяться на полігон та знищуються.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Так виглядає планове та правильне знищення вибухонебезпечних предметів, виявлених на території Київщини. Піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України зібрали все, чим росіяни всипали нашу землю та підірвали. Щоб жодна міна, сняряд чи елементи ракет більше не становили загрози для людей", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, на околицях Києва зберігається мінна небезпека: яких місць варто уникати.

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