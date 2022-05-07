Мер Ірпеня розповів про три спроби окупантів вбити його: "Було завдання знищити мене"

Мер Ірпеня розповів про три спроби окупантів вбити його: "Було завдання знищити мене"

На окупованих територіях росіяни відразу почали шукати колаборантів серед очільників зхоплених населених пунктів.

Не став винятком і мер Ірпеня Олександр Маркушин. Від пропозиції міський голова відмовився, а тому росіяни розпочали на нього "полювання". Маркушин тричі міг загинути від атаки загарбників держави-терористки.

Про це він розповів в інтерв’ю сайту "24 каналу".

За його словами, пропозицію від росіян отримав ще у перший день війни. Вони обіцяли гроші та співпрацю. Після відмови отримав повідомлення від окупантів з погрозами життю та здоров‘ю і фактичною вимогою повного здавання міста.

"Я принципова людина і жодної співпраці з ворогом бути не може. Після цього було завдання знищити мене", – розповів міський голова Ірпеня.

Під час першої спроби окупанти обстріляли автомобіль Маркушина. Тоді йом вдалося вижити, юо позаду був ще автомобіль супроводження. Тоді атаку російської армії було відбито.

Друга спроба була тоді, коли вороги спалили його батьківський будинок. У ньому керівник Ірпеня залишався ночувати. Тієї ночі його у будинку не було. Від будівлі залишилися лише обгорілі стіни. Будинки навколо були неушкодженими.

"Мабуть, Бог береже, бо в той день ми поїхали до товариша, в якого була баня на дровах. Треба було помитися ж за тиждень. Ми помилися і я кажу: "Давайте вже тут і залишимося, а завтра зранку прийдемо додому та переодягнемося", - розповів Маркушин.

Міський голова каже, експерти повідомили: у будинок влучила теплова ракета. Це свідчить про те, що окупанти вели прицільний вогонь по будівлі.

Третя спроба вбити Олександра Маркушина була тоді, коли він на автомобілі намагався виїхати з міста. За його словами, росіяни відстежували його через мобільні телефони, рації, позивних. "Коли ми їхали через один сектор, його накрило "Градами". Коли позаду обстрілюють системами залпового вогню, а ми їдемо, то треба скоріше виїжджати. Водію кажу: "Зупиняйся! Ми зараз в окоп вибіжимо". Він зупиняється, а я кажу: "Ні, поїхали далі", - розповів мер міста.

Тимчасова зупинка і врятувала життя. Адже коли вони рушили, то за сотню метрів влетіло шість снарядів від "Градів". Внаслідок цієї атаки машина була ушкоджена, але всі пасажири залишилися живі.

Як повідомлялося, місто Ірпінь звільнили від російських окупантів 28 березня. За клька днв до того Ірпеню та Бучі присвоєно почесну відзнаку "Місто-герой України".

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