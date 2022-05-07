Кличко показав, який вигляд має Київ після російських ракетних ударів (відео)

Кличко показав, який вигляд має Київ після російських ракетних ударів (відео)

Мер Києва Віталій Кличко показав, який вигляд має місто після численний російських ракетних ударів. У столиці пошкоджені понад 200 житлових будинків.

Відео Кличко опублікував 7 травня у себе в Telegram.

За його словами, зазнали руйнувань також 46 шкіл, 30 дитячих садочків та понад 70 обʼєктів міської інфраструктури.

"Ми закінчуємо їх обстежувати і розробляємо кошториси, щоб визначитися з обсягом робіт і вартістю відновлення пошкодженого житла та об‘єктів", - написав очільник столиці.

Нагадаємо, Кличко розповів, чого очікувати киянам 8-9 травня. Буде посилене патрулювання вулиць, однак комендантську годину не подовжуватимуть.

Представник КМДА про плани Києва на 8-9 травня – чи буде комендантська година

Читайте також: