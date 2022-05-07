Кличко показав, який вигляд має Київ після російських ракетних ударів (відео)

Мер Києва Віталій Кличко показав, який вигляд має місто після численний російських ракетних ударів. У столиці пошкоджені понад 200 житлових будинків.
Відео Кличко опублікував 7 травня у себе в Telegram.
За його словами, зазнали руйнувань також 46 шкіл, 30 дитячих садочків та понад 70 обʼєктів міської інфраструктури.
"Ми закінчуємо їх обстежувати і розробляємо кошториси, щоб визначитися з обсягом робіт і вартістю відновлення пошкодженого житла та об‘єктів", - написав очільник столиці.
Нагадаємо, Кличко розповів, чого очікувати киянам 8-9 травня. Буде посилене патрулювання вулиць, однак комендантську годину не подовжуватимуть.
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