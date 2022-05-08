В Киев приехала глава Бундестага Германии

Она также почтит память всех жертв Второй мировой войны.

В воскресенье, 8 мая, в Киев прибыла глава немецкого Бундестага Бербель Бас.

Об этом в Twitter сообщил руководитель секретариата Бундестага Энрико Брисс.

"Президент Бундестага Бербель Бас начинает свой визит в Киев. Сегодня, 8 мая, она почтит память всех жертв Второй мировой войны и нацистской тирании и проведет политические переговоры", – говорится в сообщении.

Напомним, в День памяти и примирения Зеленский записал из Бородянки видеообращение к украинцам.

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