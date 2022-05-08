В Киев приехала глава Бундестага Германии

Она также почтит память всех жертв Второй мировой войны.
В воскресенье, 8 мая, в Киев прибыла глава немецкого Бундестага Бербель Бас.
Об этом в Twitter сообщил руководитель секретариата Бундестага Энрико Брисс.
"Президент Бундестага Бербель Бас начинает свой визит в Киев. Сегодня, 8 мая, она почтит память всех жертв Второй мировой войны и нацистской тирании и проведет политические переговоры", – говорится в сообщении.
#Bundestag President @baerbelbas begins her visit to #Kiev. Сегодня, #8Май, он будет помещен все victims of #WW2 и национальный социалист tyranny and hold политические разговоры. #StandWithUkraine pic.twitter.com/Ise0m8wtnt— Enrico Brissa (@enricobrissa) May 8, 2022
Напомним, в День памяти и примирения Зеленский записал из Бородянки видеообращение к украинцам.
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