Оправдывал вооруженную агрессию РФ: жителю Киева сообщил о подозрении

Мужчина звонил по телефону на горячую линию Фонда гарантирования вкладов физических лиц и признавал правомерной войну России против Украины.

Жителю Киева сообщено о подозрении по факту оправдания, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый в условиях военного положения в течение марта-апреля 2022 года совершал звонки на "горячую линию" Фонда гарантирования вкладов физических лиц и ряда граждан Украины, во время которых отрицал факты убийств российскими военнослужащими мирного населения Украины и совершение ими других военных преступлений на территории нашего государства, оправдывая при этом вооруженную агрессию РФ против Украины.

По месту жительства фигуранта произведен обыск. Он задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, количество возвращающихся в Киев значительно уменьшилось. Если месяц назад в столицу приезжали около 50 тысяч человек, то сегодня это количество уменьшилось до 20 тысяч.

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