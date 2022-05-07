Спасатели показали, как уничтожают боеприпасы и мины оккупантов в Киевской области (видео)

После освобождения Киевской области от российских захватчиков, работники ГСЧС продолжают обезвреживать мины и боеприпасы, которые оставили военные РФ.
Все обнаруженные взрывоопасные предметы вывозятся на полигон и уничтожаются.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"Так выглядит плановое и правильное уничтожение взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Киевщины. Пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины собрали все, чем россияне всыпали нашу землю и взорвали. Чтобы ни одна мина, сняряд или элементы ракет больше не представляли угрозы для людей", – говорится в сообщении.
Напомним, в окрестностях Киева сохраняется минная опасность : каких мест следует избегать.
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