Кличко показал, как выглядит Киев после российских ракетных ударов (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как выглядит город после многочисленных российских ракетных ударов. В столице повреждено более 200 жилых домов.
Видео Кличко опубликовал 7 мая у себя в Telegram.
По его словам, подверглись разрушениям также 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры.
"Мы заканчиваем их обследовать и разрабатываем сметы, чтобы определиться с объемом работ и стоимостью восстановления поврежденного жилья и объектов", – написал глава столицы.
Напомним, Кличко рассказал, чего ожидать киевлянам 8-9 мая. Будет усилено патрулирование улиц, однако комендантский час не будет продлеваться.
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