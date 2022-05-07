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Кличко показал, как выглядит Киев после российских ракетных ударов (видео)

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Кличко показал, как выглядит Киев после российских ракетных ударов (видео)

Скриншот с видео

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как выглядит город после многочисленных российских ракетных ударов. В столице повреждено более 200 жилых домов.

Видео Кличко опубликовал 7 мая у себя в Telegram.

По его словам, подверглись разрушениям также 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры.

"Мы заканчиваем их обследовать и разрабатываем сметы, чтобы определиться с объемом работ и стоимостью восстановления поврежденного жилья и объектов", – написал глава столицы.

Напомним, Кличко рассказал, чего ожидать киевлянам 8-9 мая. Будет усилено патрулирование улиц, однако комендантский час не будет продлеваться.

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