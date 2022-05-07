Кличко показал, как выглядит Киев после российских ракетных ударов (видео)

Кличко показал, как выглядит Киев после российских ракетных ударов (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как выглядит город после многочисленных российских ракетных ударов. В столице повреждено более 200 жилых домов.

Видео Кличко опубликовал 7 мая у себя в Telegram.

По его словам, подверглись разрушениям также 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры.

"Мы заканчиваем их обследовать и разрабатываем сметы, чтобы определиться с объемом работ и стоимостью восстановления поврежденного жилья и объектов", – написал глава столицы.

Напомним, Кличко рассказал, чего ожидать киевлянам 8-9 мая. Будет усилено патрулирование улиц, однако комендантский час не будет продлеваться.

Представитель КГГА о планах Киева на 8-9 мая – будет ли комендантский час

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