Виправдовував збройну агресію РФ: мешканцю Києва повідомлено про підозру

Чоловік телефонував на гарячу лінію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та визнавав правомірною війну Росії проти України.

Мешканцю Києва повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний, в умовах воєнного стану, упродовж березня-квітня 2022 року здійснював дзвінки на "гарячу лінію" Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ряду громадян України, під час яких заперечував факти вбивств російськими військовослужбовцями мирного населення України та вчинення ними інших воєнних злочинів на території нашої держави, виправдовуючи при цьому збройну агресію РФ проти України.

За місцем проживання фігуранта проведено обшук. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі підозрюваного перевіряють на причетність до вчинення колабораційної діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, кількість людей, які повертаються до Києва, значно зменшилася. Якщо місяць тому до столиці приїздили близько 50 тисяч осіб, то сьогодні ця кількість зменшилася до 20 тисяч.

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