Де купити ялинку в Києві: ціни та адреси

Ялинкові базари поступово запрацюють у всіх районах столиці.

У Києві від 15 грудня запрацювали ялинкові базари. На них можна офіційно придбати хвойне дерево, яке має чіп та документи.

Про це повідомили в КМДА.

Орієнтовна ціна на хвойні дерева:

сосна (походження Україна) від 150 грн за погонний метр;

(походження Україна) за погонний метр; ялинка (походження Україна) від 200 грн за погонний метр.

Усі дерева привезені з лісових господарств Волинської, Івано-Франківської, Хмельницької та Чернігівських областей.

Фото: КМДА

Де купити ялинку в Києві

Голосіївський район:

перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;

вул. Самійла Кішки, 5;

вул. Степана Рудницького, 6-А;

вул. Ізюмська, 1;

вул. Васильківська, 11/11;

вул. Васильківська, 8;

пров. Руслана Лужевського, 1;

вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу Теремки-2);

вул. Метрологічна, 19;

вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торговельного майданчика «Феофанія»).

Дарницький район:

вул. Архітектора Вербицького, 16;

вул. Архітектора Вербицького, 28А-30;

вул. Бориса Гмирі, 1;

вул. Бориса Гмирі, 8;

вул. Братства тарасівців, 9;

вул. Єлизавети Чавдар, 1;

вул. Єлизавети Чавдар, 2;

вул. Єлизавети Чавдар, 13;

вул. Здолбунівська, 2;

вул. Михайла Драгоманова, 1;

вул. Михайла Драгоманова, 14;

вул. Олени Пчілки, 2;

вул. Олександра Мишуги, 2;

вул. Олександра Мишуги, 4;

вул. Михайла Гришка, 8;

вул. Срібнокільська, 5;

вул. Срібнокільська, 5-Б;

вул. Срібнокільська, 13;

вул. Ялтинська, 5-А;

вул. Ялтинська, 5-Б (заїзд із просп. П. Григоренка на просп. Бажана – станція метро «Позняки»);

Дніпровська набережна (біля ТЦ «Новус»);

перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;

перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;

перетин вул. Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької);

перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової;

просп. Петра Григоренка, 9;

просп. Петра Григоренка, 26;

просп. Петра Григоренка, 32-Д;

просп. Петра Григоренка, 43;

Харківське шосе, 49;

Харківське шосе, 57;

Харківське шосе, 144;

вул. Княжий Затон, 10;

вул. Тростянецька, 4/2;

вул. Анни Ахматової, 49.

Фото: КМДА

Деснянський район:

вул. Теодора Драйзера, 2;

вул. Теодора Драйзера, 8;

просп. Червоної Калини, 2;

просп. Червоної Калини, 6;

просп. Червоної Калини, 15;

просп. Червоної Калини, 26;

просп. Червоної Калини, 40;

просп. Червоної Калини, 44;

просп. Червоної Калини, 42;

просп. Червоної Калини, 60/10;

просп. Червоної Калини, 75/2;

просп. Червоної Калини, 97;

вул. Шолом-Алейхема, 17;

вул. Шолом-Алейхема, 10-А;

вул. Миропільська, 2;

вул. Милославська, 10-А;

вул. Електротехнічна, 2;

вул. Електротехнічна, 4;

вул. Електротехнічна, 6;

вул. Електротехнічна, 8;

вул. Радунська, 3;

вул. Оноре де Бальзака, 60;

вул. Оноре де Бальзака, 94;

вул. Радунська, 26/1;

просп. Лісовий, 16;

просп. Лісовий, 28/41;

просп. Лісовий, 39;

вул. Мілютенка, 34;

вул. Миропільська, 2;

вул. Миколи Закревського, 61/2;

ст. м. «Лісова»;

ст. м. «Чернігівська»;

вул. Каштанова, 7;

вул. Теодора Драйзера, 4;

вул. Теодора Драйзера, 21.

Дніпровський район:

б-р Ігоря Шамо, 2/7;

вул. Андрія Малишка, 4-А;

вул. Івана Миколайчука, 9;

вул. Миропільська, 25;

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/2;

вул. Празька, 1/35;

вул. Райдужна, 4;

вул. Регенераторна, 5-В;

вул. Юрія Шумського, 1;

просп. Павла Тичини, 7;

просп. Соборності, 2/1;

просп. Соборності, 4;

перетин вул. Ентузіастів, 37 та б-р Ігоря Шамо;

перетин вулиць Сулеймана Стальського та Курнатовського;

перетин вулиць Івана Микитенка та Курнатовського.

Оболонський район:

вул. Вишгородська, 44;

вул. Героїв Дніпра, 30;

вул. Героїв Дніпра, 32;

вул. Героїв Дніпра, 41;

вул. Івана Івашкевича, 6/8-А;

вул. Олександра Архипенка, 6-А;

площа Оболонська, 6 (локація № 1);

площа Оболонська, 6 (локація № 2);

просп. Володимира Івасюка, 27;

просп. Володимира Івасюка, 46;

просп. Мінський, 2;

просп. Оболонський, 1-Б;

просп. Оболонський, 52;

вул. Дніпроводська, 1;

площа Петропавлівська, 2;

вул. Міська, 2 (Пуща-Водиця);

вул. Івана Івашкевича, 5;

вул. Автозаводська, 99/4;

вул. Юрія Кондратюка, 2;

просп. Маршала Рокоссовського, 3/4.

Печерський район:

б-р Дружби Народів, 25;

б-р Дружби Народів, 30/1;

вул. Велика Васильківська, 107.

Подільський район:

вул. Верхній Вал, 16 (локація № 1);

вул. Верхній Вал, 16 (локація № 2);

вул. Верхній Вал, 16 (локація № 3);

вул. Вишгородська, 21/6;

вул. Вишгородська, 45 (біля магазину «Варус»);

вул. Івана Виговського, 18;

вул. Світлицького, 30/20;

просп. Василя Порика, 2 (розподільча смуга);

просп. Василя Порика, 5 (розподільча смуга);

вул. Наталії Ужвій, 12;

просп. Правди, 45;

просп. Правди, 58 (ТЦ «Орнамент»);

просп. Правди, 66 (локація № 1);

просп. Правди, 66 (локація № 2);

просп. Свободи, 2;

просп. Георгія Гонгадзе, 20;

вул. Кирилівська, 122;

просп. Правди, 47;

просп. Правди, 12-А (біля магазину АТБ);

вул. Світлицького, 23;

вул. Тираспільська, 49;

вул. Межигірська – ріг вул. Верхній Вал (розподільча смуга);

вул. Сергія Данченка, 1;

просп. Василя Порика, 13;

просп. Свободи, 28.

Святошинський район:

б-р Кольцова, 13;

вул. Зодчих, 46;

вул. Зодчих, 58/2;

вул. Зодчих, 62;

вул. Ірпінська, 76-80;

вул. Сім’ї Стешенків, 7.

Солом’янський район:

вул. Митрополита Василя Липківського, 3;

б-р Чоколівський, 20;

б-р Чоколівський, 19-21;

просп. Повітрофлотський, 18/2;

вул. Солом’янська, 39.

Шевченківський район:

вул. Данила Щербаківського, 56;

ріг вулиць Ігоря Турчина та Академіка Туполєва;

вул. Парково-Сирецька, 10.

Нагадаємо, у Києві "на гарячому" затримали чоловіка, який спиляв і хотів вкрасти ялинку в парку Партизанської слави, що в Дарницькому районі. Покарання для зловмисника обере суд.

Ялинкові ярмарки відкриті, де їх шукати та які ціни на дерева?

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