Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Де купити ялинку в Києві: ціни та адреси

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
514
Час на прочитання
4 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Де купити ялинку в Києві: ціни та адреси

Фото: КМДА

Ялинкові базари поступово запрацюють у всіх районах столиці.

У Києві від 15 грудня запрацювали ялинкові базари. На них можна офіційно придбати хвойне дерево, яке має чіп та документи. 

Про це повідомили в КМДА.

Орієнтовна ціна на хвойні дерева:

  • сосна (походження Україна) від 150 грн за погонний метр;
  • ялинка (походження Україна) від 200 грн за погонний метр.

Усі дерева привезені з лісових господарств Волинської, Івано-Франківської, Хмельницької та Чернігівських областей. 

© КМДА
Фото: КМДА

Де купити ялинку в Києві

Голосіївський район:

  • перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;
  • вул. Самійла Кішки, 5;
  • вул. Степана Рудницького, 6-А;
  • вул. Ізюмська, 1;
  • вул. Васильківська, 11/11;
  • вул. Васильківська, 8;
  • пров. Руслана Лужевського, 1;
  • вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу Теремки-2);
  • вул. Метрологічна, 19;
  • вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торговельного майданчика «Феофанія»).

Дарницький район:

  • вул. Архітектора Вербицького, 16;
  • вул. Архітектора Вербицького, 28А-30;
  • вул. Бориса Гмирі, 1;
  • вул. Бориса Гмирі, 8;
  • вул. Братства тарасівців, 9;
  • вул. Єлизавети Чавдар, 1;
  • вул. Єлизавети Чавдар, 2;
  • вул. Єлизавети Чавдар, 13;
  • вул. Здолбунівська, 2;
  • вул. Михайла Драгоманова, 1;
  • вул. Михайла Драгоманова, 14;
  • вул. Олени Пчілки, 2;
  • вул. Олександра Мишуги, 2;
  • вул. Олександра Мишуги, 4;
  • вул. Михайла Гришка, 8;
  • вул. Срібнокільська, 5;
  • вул. Срібнокільська, 5-Б;
  • вул. Срібнокільська, 13;
  • вул. Ялтинська, 5-А;
  • вул. Ялтинська, 5-Б (заїзд із просп. П. Григоренка на просп. Бажана – станція метро «Позняки»);
  • Дніпровська набережна (біля ТЦ «Новус»);
  • перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;
  • перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;
  • перетин вул. Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької);
  • перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової;
  • просп. Петра Григоренка, 9;
  • просп. Петра Григоренка, 26;
  • просп. Петра Григоренка, 32-Д;
  • просп. Петра Григоренка, 43;
  • Харківське шосе, 49;
  • Харківське шосе, 57;
  • Харківське шосе, 144;
  • вул. Княжий Затон, 10;
  • вул. Тростянецька, 4/2;
  • вул. Анни Ахматової, 49.
© КМДА
Фото: КМДА

Деснянський район:

  • вул. Теодора Драйзера, 2;
  • вул. Теодора Драйзера, 8;
  • просп. Червоної Калини, 2;
  • просп. Червоної Калини, 6;
  • просп. Червоної Калини, 15;
  • просп. Червоної Калини, 26;
  • просп. Червоної Калини, 40;
  • просп. Червоної Калини, 44;
  • просп. Червоної Калини, 42;
  • просп. Червоної Калини, 60/10;
  • просп. Червоної Калини, 75/2;
  • просп. Червоної Калини, 97;
  • вул. Шолом-Алейхема, 17;
  • вул. Шолом-Алейхема, 10-А;
  • вул. Миропільська, 2;
  • вул. Милославська, 10-А;
  • вул. Електротехнічна, 2;
  • вул. Електротехнічна, 4;
  • вул. Електротехнічна, 6;
  • вул. Електротехнічна, 8;
  • вул. Радунська, 3;
  • вул. Оноре де Бальзака, 60;
  • вул. Оноре де Бальзака, 94;
  • вул. Радунська, 26/1;
  • просп. Лісовий, 16;
  • просп. Лісовий, 28/41;
  • просп. Лісовий, 39;
  • вул. Мілютенка, 34;
  • вул. Миропільська, 2;
  • вул. Миколи Закревського, 61/2;
  • ст. м. «Лісова»;
  • ст. м. «Чернігівська»;
  • вул. Каштанова, 7;
  • вул. Теодора Драйзера, 4;
  • вул. Теодора Драйзера, 21.

Дніпровський район:

  • б-р Ігоря Шамо, 2/7;
  • вул. Андрія Малишка, 4-А;
  • вул. Івана Миколайчука, 9;
  • вул. Миропільська, 25;
  • вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/2;
  • вул. Празька, 1/35;
  • вул. Райдужна, 4;
  • вул. Регенераторна, 5-В;
  • вул. Юрія Шумського, 1;
  • просп. Павла Тичини, 7;
  • просп. Соборності, 2/1;
  • просп. Соборності, 4;
  • перетин вул. Ентузіастів, 37 та б-р Ігоря Шамо;
  • перетин вулиць Сулеймана Стальського та Курнатовського;
  • перетин вулиць Івана Микитенка та Курнатовського.

Оболонський район:

  • вул. Вишгородська, 44;
  • вул. Героїв Дніпра, 30;
  • вул. Героїв Дніпра, 32;
  • вул. Героїв Дніпра, 41;
  • вул. Івана Івашкевича, 6/8-А;
  • вул. Олександра Архипенка, 6-А;
  • площа Оболонська, 6 (локація № 1);
  • площа Оболонська, 6 (локація № 2);
  • просп. Володимира Івасюка, 27;
  • просп. Володимира Івасюка, 46;
  • просп. Мінський, 2;
  • просп. Оболонський, 1-Б;
  • просп. Оболонський, 52;
  • вул. Дніпроводська, 1;
  • площа Петропавлівська, 2;
  • вул. Міська, 2 (Пуща-Водиця);
  • вул. Івана Івашкевича, 5;
  • вул. Автозаводська, 99/4;
  • вул. Юрія Кондратюка, 2;
  • просп. Маршала Рокоссовського, 3/4.

Печерський район:

  • б-р Дружби Народів, 25;
  • б-р Дружби Народів, 30/1;
  • вул. Велика Васильківська, 107.

Подільський район:

  • вул. Верхній Вал, 16 (локація № 1);
  • вул. Верхній Вал, 16 (локація № 2);
  • вул. Верхній Вал, 16 (локація № 3);
  • вул. Вишгородська, 21/6;
  • вул. Вишгородська, 45 (біля магазину «Варус»);
  • вул. Івана Виговського, 18;
  • вул. Світлицького, 30/20;
  • просп. Василя Порика, 2 (розподільча смуга);
  • просп. Василя Порика, 5 (розподільча смуга);
  • вул. Наталії Ужвій, 12;
  • просп. Правди, 45;
  • просп. Правди, 58 (ТЦ «Орнамент»);
  • просп. Правди, 66 (локація № 1);
  • просп. Правди, 66 (локація № 2);
  • просп. Свободи, 2;
  • просп. Георгія Гонгадзе, 20;
  • вул. Кирилівська, 122;
  • просп. Правди, 47;
  • просп. Правди, 12-А (біля магазину АТБ);
  • вул. Світлицького, 23;
  • вул. Тираспільська, 49;
  • вул. Межигірська – ріг вул. Верхній Вал (розподільча смуга);
  • вул. Сергія Данченка, 1;
  • просп. Василя Порика, 13;
  • просп. Свободи, 28.

Святошинський район:

  • б-р Кольцова, 13;
  • вул. Зодчих, 46;
  • вул. Зодчих, 58/2;
  • вул. Зодчих, 62;
  • вул. Ірпінська, 76-80;
  • вул. Сім’ї Стешенків, 7.

Солом’янський район:

  • вул. Митрополита Василя Липківського, 3;
  • б-р Чоколівський, 20;
  • б-р Чоколівський, 19-21;
  • просп. Повітрофлотський, 18/2;
  • вул. Солом’янська, 39.

Шевченківський район:

  • вул. Данила Щербаківського, 56;
  • ріг вулиць Ігоря Турчина та Академіка Туполєва;
  • вул. Парково-Сирецька, 10.

Нагадаємо, у Києві "на гарячому" затримали чоловіка, який спиляв і хотів вкрасти ялинку в парку Партизанської слави, що в Дарницькому районі. Покарання для зловмисника обере суд.

Ялинкові ярмарки відкриті, де їх шукати та які ціни на дерева?

Ялинкові ярмарки відкриті, де їх шукати та які ціни на дерева?

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
514
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація