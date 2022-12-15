Проводили кастинги та шукали неповнолітніх: у Києві викрили бордель, де година "кохання" коштувала 6500 грн

У Києві правоохоронці викрили бордель, який організувала 22-річна громадянка іншої держави та ще чотири її спільниці. До проституції жінки залучали навіть неповнолітніх.

Про це повідомили в Нацполіції м. Києва.

За даними слідства, бордель організувала 22-річна іноземка та ще чотири її спільниці. Для цього вони орендували у столиці 17 приміщень. Сутенерки проводили кастинги серед дівчат, які потім надавали інтимні послуги. Також вони ділили зароблені гроші. До заняття проституцією жінки залучали також неповнолітніх дівчат, які були в скрутному матеріальному становищі.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Година "кохання" коштувала від 5 000 до 6 500 грн. З цих грошей 70% повії віддавали сутенеркам, а 30% - залишали собі.

Організаторці, 2000 року народження, та її спільницям, 1995, 1997, 1998, 2004 років народження, повідомили про підозру за частиною другою статті 303 Кримінального кодексу України - сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Стосовно десяти "працівниць" склали адміністративні матеріали за статтею 181-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – заняття проституцією.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили мережу борделів. 43-річний киянин та його 34-річний товариш організували роботу закладів в орендованих квартирах на Київщині. Щоденний заробіток "фірми" становив від 25 до 150 тисяч гривень.

Також в Одесі сутенерка організувала бордель у готелі.

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