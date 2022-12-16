Киян попереджають про небезпечні метеорологічні явища: що відомо

У столиці буде обмежена видимість на дорогах.

У п'ятницюю, 16 грудня, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області - сильний туман.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Повідомляють про І рівень небезпечності - жовтий. "У найближчу годину з утриманням в першій половині дня 16 грудня туман, видимість 200-500 метрів", - йдеться у повідомленні синоптиків.

Синоптики наголошують, що погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

У Києві буде хмарно. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Вдень окремі пориви 15-20 м/с. Температура повітря буде 1-3° тепла.

Нагадаємо, 16 грудня, у горах Карпат є висока висока ймовірність сходження снігових лавин. Рятувальники попереджають про небезпеку на високогiр'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

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