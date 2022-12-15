Жарт може коштувати шести років за ґратами: у Києві жінка напідпитку "замінувала" станцію метро "Політехнічний інститут"

Співробітники поліції затримали 47-річну місцеву мешканку.
У Києві жінка напідпитку "замінувала" станцію метро "Політехнічний інститут".
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
У ніч проти 14 грудня до поліції метрополітену надійшло повідомлення від громадянки про те, що станція київського метро "Політехнічний інститут" замінована. На місце події виїхала співробітники вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група. Правоохоронці ретельно обстежили всі приміщення станції та не виявили жодних вибухових предметів.
Шляхом оперативних дій поліцейські встановили місцеперебування правопорушниці та виїхали за адресою, де виявили псевдомінерку в стані алкогольного сп’яніння.
Співробітники поліції затримали 47-річну місцеву мешканку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.
Невдалий жарт може коштувати жінці шести років позбавлення волі.
Найближчим часом суд обере порушниці запобіжний захід.
Нагадаємо, у Києві викрили бордель, де година "кохання" коштувала 6 500 грн.
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