Жарт може коштувати шести років за ґратами: у Києві жінка напідпитку "замінувала" станцію метро "Політехнічний інститут"

У Києві жінка напідпитку "замінувала" станцію метро "Політехнічний інститут".

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

У ніч проти 14 грудня до поліції метрополітену надійшло повідомлення від громадянки про те, що станція київського метро "Політехнічний інститут" замінована. На місце події виїхала співробітники вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група. Правоохоронці ретельно обстежили всі приміщення станції та не виявили жодних вибухових предметів.

Шляхом оперативних дій поліцейські встановили місцеперебування правопорушниці та виїхали за адресою, де виявили псевдомінерку в стані алкогольного сп’яніння.

Співробітники поліції затримали 47-річну місцеву мешканку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Невдалий жарт може коштувати жінці шести років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обере порушниці запобіжний захід.

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