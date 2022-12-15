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На Київщині 50% абонентів залишились без світла: що сталося

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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На Київщині 50% абонентів залишились без світла: що сталося

Фото: pexels.com

Мокрий сніг та пориви вітру спричинили аварійні відключення електроенергії в регіоні.

На Київщині 50% абонентів залишились без електропостачання.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації 15 грудня.

"Мокрий сніг та пориви вітру спричинили аварійні відключення електроенергії в регіоні. Попри складні погодні умови, енергетики оперативно відновлюють пошкодження. Наразі без електрики через негоду залишаються три населені пункти в Бориспільському районі, це 3 800 родин. Погода впливає й на темпи відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів РФ мережі. Наразі 50% абонентів планово без електропостачання", - зазначив очільник КОВА.

Олексій Кулеба зазначив, що спільно з енергетиками обласна військова адміністрація робить усе, щоб відновити електрику й повернутися до вимкнень із графіком.

"Вкотре наголошую, що багато залежить від нас. Продовжуємо тотальну економію та не включаємо все одразу, коли електрика з’являється. Дякую всім, хто відповідально ставиться до споживання електроенергії", - резюмував він.

© Київська обласна держадміністрація
Фото: Київська обласна держадміністрація

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що ситуація в енергосистемі України на цьому тижні покращилася. Тому в більшості регіонів відновлять графіки планових відключень світла.

В Україні - знову аварійні відключення світла: Нові подробиці

В Україні - знову аварійні відключення світла: Нові подробиці

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Дата публікації
Перегляди
89
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