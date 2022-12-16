Где купить елку в Киеве: цены и адреса

Елочные базары постепенно заработают во всех районах столицы.

В Киеве с 15 декабря заработали елочные базары. На них можно официально приобрести хвойное дерево, имеющее чип и документы.

Об этом сообщили в КГГА.

Примерная цена на хвойные деревья:

сосна (происхождение Украина) – от 150 грн за погонный метр;

(происхождение Украина) – за погонный метр; елка (происхождение Украина) – от 200 грн за погонный метр.

Все деревья привезены из лесных хозяйств Волынской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Фото: КГГА

Где купить елку в Киеве

Голосеевский район:

пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича;

ул. Самийла Кишкы, 5;

ул. Степана Рудницкого, 6-А;

ул. Изюмская, 1;

ул. Васильковская, 11/11;

ул. Васильковская, 8;

переул. Руслана Лужевского, 1;

ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса Теремки-2);

ул. Метрологическая, 19;

ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофания").

Дарницкий район:

ул. Архитектора Вербицкого, 16;

ул. Архитектора Вербицкого, 28-30;

ул. Бориса Гмыри, 1;

ул. Бориса Гмыри, 8;

ул. Братства тарасовцев, 9;

ул. Елизаветы Чавдар, 1;

ул. Елизаветы Чавдар, 2;

ул. Елизаветы Чавдар, 13;

ул. Здолбуновская, 2;

ул. Михаила Драгоманова, 1;

ул. Михаила Драгоманова, 14;

ул. Елены Пчелки, 2;

ул. Александра Мишуги, 2;

ул. Александра Мишуги, 4;

ул. Михаила Гришко, 8;

ул. Срибнокильская, 5;

ул. Срибнокильская, 5-Б;

ул. Срибнокильская, 13;

ул. Ялтинская, 5-А;

ул. Ялтинская, 5-Б (заезд с просп. П. Григоренко по просп. Бажана – станция метро «Позняки»);

Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус");

пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;

пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко;

пересечение ул. Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой);

пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;

просп. Петра Григоренко, 9;

просп. Петра Григоренко, 26;

просп. Петра Григоренко, 32-Д;

просп. Петра Григоренко, 43;

Харьковское шоссе, 49;

Харьковское шоссе, 57;

Харьковское шоссе, 144;

ул. Княжеский Затон, 10;

ул. Тростянецкая, 4/2;

ул. Анны Ахматовой, 49.

Фото: КГГА

Деснянский район:

ул. Теодора Драйзера, 2;

ул. Теодора Драйзера, 8;

просп. Червоной Калины, 2;

просп. Червоной Калины, 6;

просп. Червоной Калины, 15;

просп. Червоной Калины, 26;

просп. Червоной Калины, 40;

просп. Червоной Калины, 44;

просп. Червоной Калины, 42;

просп. Червоной Калины, 60/10;

просп. Червоной Калины, 75/2;

просп. Червоной Калины, 97;

ул. Шлем-Алейхема, 17;

ул. Шлем-Алейхема, 10-А;

ул. Миропольская, 2;

ул. Милославская, 10А;

ул. Электротехническая, 2;

ул. Электротехническая, 4;

ул. Электротехническая, 6;

ул. Электротехническая, 8;

ул. Радунская, 3;

ул. Оноре де Бальзака, 60;

ул. Оноре де Бальзака, 94;

ул. Радунская, 26/1;

просп. Лесной, 16;

просп. Лесной, 28/41;

просп. Лесной, 39;

ул. Милютенко, 34;

ул. Миропольская, 2;

ул. Николая Закревского, 61/2;

ст. м. «Лесная»;

ст. м. «Черниговская»;

ул. Каштанова, 7;

ул. Теодора Драйзера, 4;

ул. Теодора Драйзера, 21.

Днепровский район:

б-р Игоря Шамо, 2/7;

ул. Андрея Малышко, 4-А;

ул. Ивана Миколайчука, 9;

ул. Миропольская, 25;

ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2;

ул. Пражская, 1/35;

ул. Радужно, 4;

ул. Регенераторная, 5-В;

ул. Юрия Шумского, 1;

просп. Павла Тычины, 7;

просп. Соборности, 2/1;

просп. Соборности, 4;

пересечение ул. Энтузиастов, 37 и б-р Игоря Шамо;

пересечение улиц Сулеймана Стальского и Курнатовского;

пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского.

Оболонский район:

ул. Вышгородская, 44;

ул. Героев Днепра, 30;

ул. Героев Днепра, 32;

ул. Героев Днепра, 41;

ул. Ивана Ивашкевича, 6/8;

ул. Александра Архипенко, 6-А;

площадь Оболонская, 6 (локация №1);

площадь Оболонская, 6 (локация №2);

просп. Владимира Ивасюка, 27;

просп. Владимира Ивасюка, 46;

просп. Минский, 2;

просп. Оболонский, 1-Б;

просп. Оболонский, 52;

ул. Днепроводская, 1;

площадь Петропавловская, 2;

ул. Городская, 2 (Пуща-Водица);

ул. Ивана Ивашкевича, 5;

ул. Автозаводская, 99/4;

ул. Юрия Кондратюка, 2;

просп. Маршала Рокоссовского, 3/4.

Печерский район:

б-р Дружбы Народов, 25;

б-р Дружбы Народов, 30/1;

ул. Большая Васильковская, 107

Подольский район:

ул. Верхний Вал, 16 (локация №1);

ул. Верхний Вал, 16 (локация №2);

ул. Верхний Вал, 16 (локация №3);

ул. Вышгородская, 21/6;

ул. Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус");

ул. Ивана Выговского, 18;

ул. Светлицкого, 30/20;

просп. Василия Порика, 2 (распределительная полоса);

просп. Василия Порика, 5 (распределительная полоса);

ул. Натальи Ужвий, 12;

просп. Правды, 45;

просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент");

просп. Правды, 66 (локация №1);

просп. Правды, 66 (локация №2);

просп. Свободы, 2;

просп. Георгия Гонгаде, 20;

ул. Кирилловская, 122;

просп. Правды, 47;

просп. Правды, 12-А (возле магазина АТБ);

ул. Светлицкого, 23;

ул. Тираспольская, 49;

ул. Межигорская – угол ул. Верхний Вал (распределительная полоса);

ул. Сергея Данченко, 1;

просп. Василия Порика, 13;

просп. Свободы, 28.

Святошинский район:

б-р Кольцова, 13;

ул. Зодчих, 46;

ул. Зодчих, 58/2;

ул. Зодчих, 62;

ул. Ирпенская, 76-80;

ул. Семьи Стешенко, 7.

Соломенский район:

ул. Митрополита Василия Липковского, 3;

б-р Чоколовский, 20;

б-р Чоколовский, 19-21;

просп. Воздухофлотский, 18/2;

ул. Соломенская, 39.

Шевченковский район:

ул. Даниила Щербаковского, 56;

угол улиц Игоря Турчина и Академика Туполева;

ул. Парково-Сырецкая, 10.

Напомним, в Киеве "на горячем" задержали мужчину, который спилил и хотел украсть елку в парке Партизанской славы в Дарницком районе. Наказание для злоумышленника изберет суд.

Елочные ярмарки открыты, где их искать и какие цены на деревья?

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