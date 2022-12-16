Праздник приближается: в Киеве задержали мужчину, который спилил елку в парке (фото)

В Киеве во время комендантского часа задержали 52-летнего мужчину, который спилил и хотел украсть елку в парке. Злоумышленника поймали "на горячем".

Об этом сообщили в КГГА.

Инцидент произошел в парке Партизанской славы в Дарницком районе Киева. Меру наказания для мужчины определит суд.

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Где купить елку в Киеве

С 15 декабря в Киеве заработали официальные сезонные ярмарки, где можно легально купить елку в канун новогодних праздников. Просмотреть адреса ярмарок и цены на елки можно по ссылке.

Напомним, в Буче, пережившей российскую оккупацию, установили новогоднюю елку в центре города. Накануне среди местных жителей провели опрос, целесообразно ли устанавливать ее. Большинство высказались "за". Елку и украшения взяли прошлогодние, а иллюминацию включать не будут.

Читайте также: