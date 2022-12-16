Киевлян предупреждают об опасных метеорологических явлениях: что известно

В столице будет ограничена видимость на дорогах.

В пятницу, 16 декабря, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области — сильном тумане.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Сообщают о I уровне опасности – желтый. "В ближайшее время с содержанием в первой половине дня 16 декабря туман, видимость 200-500 метров", – говорится в сообщении синоптиков.

Синоптики отмечают, что погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В Киеве будет облачно. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура воздуха будет 1-3° тепла.

Напомним, 16 декабря, в горах Карпат есть высокая высокая вероятность схода снежных лавин. Спасатели предупреждают об опасности на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области.

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