Проводили кастинги и искали несовершеннолетних: в Киеве разоблачили бордель, где час "любви" стоил 6500 грн

Полиция также задержала 10 проституток.
В Киеве правоохранители разоблачили бордель, который организовала 22-летняя гражданка другого государства и еще четыре его сообщницы. К проституции женщины привлекали даже несовершеннолетних.
Об этом сообщили в Нацполиции г. Киева.
По данным следствия, бордель организовала 22-летняя иностранка и еще четыре ее сообщницы. Для этого они арендовали в столице 17 помещений. Сутенеры проводили кастинги среди девушек, которые затем оказывали интимные услуги. Также они делили заработанные деньги. К занятию проституцией женщины привлекали также несовершеннолетних девушек, находившихся в затруднительном материальном положении.
Час "любви" стоил от 5000 до 6500 грн. Из этих денег 70% проститутки отдавали сутенерам, а 30% – оставляли себе.
Организатору, 2000 года рождения и ее подельницам, 1995, 1997, 1998, 2004 годов рождения сообщили о подозрении по части второй статьи 303 Уголовного кодекса Украины — сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Относительно десяти "работниц" составили административные материалы по статье 181-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях – занятие проституцией.
Напомним, ранее в Киеве разоблачили сеть борделей. 43-летний киевлянин и его 34-летний товарищ организовали работу заведений в арендованных квартирах Киевской области. Ежедневный заработок "фирмы" составлял от 25 до 150 тысяч гривен.
Также в Одессе сутенерша организовала бордель в гостинице.
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