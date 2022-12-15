Шутка может стоить шести лет за решеткой: в Киеве подвыпившая женщина "заминировала" станцию метро "Политехнический институт"

В Киеве подвыпившая женщина "заминировала" станцию метро "Политехнический институт".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В ночь на 14 декабря в полицию метрополитена поступило сообщение от женщины о том, что станция киевского метро "Политехнический институт" заминирована. На место происшествия выехали сотрудники взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа. Правоохранители тщательно обследовали все помещения станции и не обнаружили взрывных предметов.

Путем оперативных действий полицейские установили местонахождение правонарушительницы и выехали по адресу, где обнаружили псевдоминерку в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции задержали 47-летнюю местную жительницу в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Злоумышленнице сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Неудачная шутка может стоить женщине шести лет лишения свободы.

В ближайшее время суд изберет нарушительнице меру пресечения.

Напомним, в Киеве разоблачили бордель, где час "любви" стоил 6500 грн.

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