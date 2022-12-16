Свято наближається: у Києві затримали чоловіка, який спиляв ялинку в парку (фото)

У Києві під час комендантської години затримали 52-річного чоловіка, який спиляв і хотів вкрасти ялинку в парку. Зловмисника піймали "на гарячому".

Про це повідомили в КМДА.

Інцидент стався у парку Партизанської слави, що в Дарницькому районі Києва. Міру покарання для чоловіка визначить суд.

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Де купити ялинку в Києві

Від 15 грудня в Києві запрацювали офіційні сезонні ярмарки, де можна легально купити ялинку напередодні новорічних свят. Переглянути адреси ярмарків та ціни на ялинки можна за посиланням.

Нагадаємо, у Бучі, яка пережила російську окупацію, встановили новорічну ялинку в центрі міста. Напередодні серед місцевих мешканців провели опитування, чи доцільно встановлювати її. Більшість висловилися "за". Ялинку та прикраси взяли минулорічні, а ілюмінацію вмикати не будуть.

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