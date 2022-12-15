Понад 10 років перебував у розшуку: у Києві обвинувачений заманив до квартири молоду жінку та зґвалтував, застосувавши силу

Затримати ґвалтівника одразу не вдалося - чоловік вдався до втечі.
У Києві 44-річний ґвалтівник, який понад 10 років переховувався від правосуддя, отримав вирок.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Прокурором у суді доведено, що у грудні 2011 року обвинувачений обманом заманив до себе у квартиру молоду жінку та, застосувавши до неї фізичне насильство, зґвалтував.
Вирвавшись з рук злочинця, потерпіла повідомила про злочин правоохоронців. Проте затримати підозрюваного одразу не вдалося - чоловік вдався до втечі.
Понад 10 років зловмисник перебував у розшуку, проте не уникнув покарання.
У 2021 році завдяки вжитим оперативно-розшуковим заходам правоохоронцям вдалося встановити місцеперебування ґвалтівника та затримати на території Бориспільського району Київщини, де він переховувався.
Вироком Оболонського районного суду Києва чоловіка визнано винним та засуджено до 4 років 8 місяців позбавлення волі.
Нагадаємо, затримали 53-річного киянина за підозрою у зґвалтуванні 22-річної похресниці. Він вчинив сексуальне насильство стосовно потерпілої у себе вдома.
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