Понад 10 років перебував у розшуку: у Києві обвинувачений заманив до квартири молоду жінку та зґвалтував, застосувавши силу

Затримати ґвалтівника одразу не вдалося - чоловік вдався до втечі.

У Києві 44-річний ґвалтівник, який понад 10 років переховувався від правосуддя, отримав вирок.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокурором у суді доведено, що у грудні 2011 року обвинувачений обманом заманив до себе у квартиру молоду жінку та, застосувавши до неї фізичне насильство, зґвалтував.

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Вирвавшись з рук злочинця, потерпіла повідомила про злочин правоохоронців. Проте затримати підозрюваного одразу не вдалося - чоловік вдався до втечі.

Понад 10 років зловмисник перебував у розшуку, проте не уникнув покарання.

У 2021 році завдяки вжитим оперативно-розшуковим заходам правоохоронцям вдалося встановити місцеперебування ґвалтівника та затримати на території Бориспільського району Київщини, де він переховувався.

Вироком Оболонського районного суду Києва чоловіка визнано винним та засуджено до 4 років 8 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, затримали 53-річного киянина за підозрою у зґвалтуванні 22-річної похресниці. Він вчинив сексуальне насильство стосовно потерпілої у себе вдома.

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