Був Денисович, став Світланович: скільки киян змінили своє ім’я та по батькові

В Україні кожна людина має право вільно обирати своє прізвище, ім’я та по батькові. Це право належить до особистих немайнових прав, що встановлені Цивільним кодексом України.

Як свідчить статистика Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), правом змінити своє ім’я чи прізвище скористалися 586 киян.

За словами фахівців, зміна імені – це не просто формальність. Це може бути глибоко особистим рішенням, яке відображає ваші цінності, переконання та прагнення або підкреслити свою етнічну приналежність, релігійні переконання або особисті вподобання.

Наводимо деякі з найцікавіших змін:

Микола – Миколай

Тетяна – Дика Лана

Оксана – Ксенія

Тетяна – Варена

Катерина – Крістіна

Дар’я – Даріка Даріа

Анжела – Анжеліка

Назар – Олександр

Ясмін – Денніл

Юріївна – Андріївна

Денисович – Світланович

Владиславович – Тарасович

Нагадаємо, торік 16-річна дівчина із Києва змінила по батькові на по матері. Таким чином дівчина хотіла вшанувати свою маму, яка дала їй життя та виховала. Мати дівчинки розповіла, що коли їй доньці виповнилось 16 років, то вона вирішила змінити своє ім'я та "по батькові" на Литвиненко Станіслава Лесівна. Жінка зауважила, що її донька-підліток є феміністкою.

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