Висміював незалежність та називав Україну "колонією" Заходу: експосадовцю Міносвіти вручили підозру (фото)

Експосадовець, зокрема стверджував, що вихід України зі складу СРСР "став для українців помилкою".

У Києві правоохоронці повідомили про підозру колишньому посадовцю Міністерства освіти, який ставив під сумнів незалежність та називав сучасну Україну "колонією" Заходу. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Про це повідомили пресслужби СБУ та поліції Києва.

За даними правоохоронців, державний експерт Директорату цифрової трансформації відомства в День незалежності України розмістив у соціальній мережі провокативний і зневажливий допис.

У своєму дописі 34-річний експосадовець висловлював думку про те, що вихід України зі складу СРСР став для українців помилкою, оскільки країна стала "колонією" Заходу й втратила свою незалежність. Крім того підозрюваний вказував громадянам на їх хибні очікування на світле майбутнє, а також називав їх "недолугими" та такими, що "не заслуговують на життя".

"Публікації містили тези про невизнання територіального розподілу колишніх радянських республік та піддавали сумніву право самостійності окремих новоутворених держав. З вказаною публікацією ознайомилась необмежена кількість користувачів соцмережі", - йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування фігурант змінював місце свого проживання, щоб уникнути відповідальності.

У результаті проведення обшуку на орендованій зловмисником квартирі у Подільському районі столиці правоохоронці отримали доступ до облікового запису, з якого здійснювалося поширення антиукраїнської пропаганди.

Судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза підтвердила склад злочину кримінального правопорушення.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст.161 Кримінального кодексу України (умисні дії, спрямовані на приниження національної честі та гідності).

Нагадаємо, у Києві підлітки забризкали газом іноземця – у Мережі пишуть, що це працівник посольства США.

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