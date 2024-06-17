У Києві підлітки забризкали газом іноземця: у Мережі пишуть, що працівника посольства США

Хуліганими виявилися троє місцевих мешканців - двоє 12 та один 13 років, за даними поліції.

У Києві троє підлітків забризкали газом іноземця. Подія трапилася в одному із супермаркетів у Солом’янському районі. Пабліки пишуть, що постраждалим є працівник посольства США.

У поліції Києва прокоментували подію.

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"Перебуваючи у приміщенні столичного супермаркету, група малолітніх хлопців підійшла до громадянина іншої країни, та один з підлітків застосував до нього балончик дратівливої дії. Особи правопорушників встановлені, поліцейські проводять з ними слідчі дії. Подія відбулась на днях у Солом’янському районі столиці", - розповіли правоохоронці.

Зазначається, що співробітники кримінальної поліції із залученням аналітиків кримінального аналізу упродовж двох годин встановили причетних до скоєння злочину осіб. Ними виявились троє місцевих мешканців - двоє 12 та один 13 років. Їх разом з батьками запрошено до управління поліції для надання свідчень щодо інциденту. Крім того, співробітники поліції вилучили знаряддя злочину.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю та винятковим цинізмом.

Наразі з учасниками тривають необхідні процесуальні дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Пабліки стверджують, що напад стався на працівника посольства США, однак у поліції не спростували, не підтвердили.

Нагадаємо, у Каневі підліток вдарив ногою чоловіка із інвалідністю.